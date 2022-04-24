По версии чиновников, рыба погибла из-за нехватки кислорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Еткульского района жалуются, что берег озера Шеломенцево (Еткульский район) покрыт мертвой рыбой. Этот водоем находится в 40 километрах от Челябинска и является излюбленным местом летнего отдыха и рыбалки, а на его берегах расположены базы отдыха. В региональном министерстве экологии заявили, что подобная ситуация произошла в четырех районах.

«Ежегодно на озере Шеломенцево летом много отдыхающих. Но что творится с любимым водоемом. Озеро очень сильно обмелело. На берегу очень много дохлой рыбы. Какая причина и можно ли будет отдыхать и купаться летом?», — написали обеспокоенные жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и выложили фотографии мертвой рыбы.

В областном министерстве экологии в ответ на жалобу жителей заявили, что ситуация связана с замором рыбы, который характерен для водоемов Урала и Западной Сибири. В феврале — начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда, у рыб часто возникает кислородное голодание. Подобные случаи этой весной зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах.

По информации отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Челябинской области, замор рыбы — естественный процесс, который происходит ежегодно. Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. Мертвая рыба также наблюдается в водоемах соседних регионов.

В минэкологии области мор рыбы назвали естественным процессом группа «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»