Бизнесмены ЯНАО поборются за хрустальный домкрат

26 апреля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Представители малого бизнеса ЯНАО поборются за нацпремию «Хрустальный домкрат» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Победители регионального отбора премии «Бизнес-успех» поборются за «Хрустальный домкрат» — главный символ одноименной национальной премии. Финал конкурса пройдет 27 апреля в Москве, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Помимо борьбы за главный приз — символ премии „Хрустальный домкрат“ — и подарков от партнеров премии, участники прослушают мастер-классы от федеральных экспертов, примут участие в круглых столах, посвященных работе бизнеса, познакомятся с проектами других финалистов», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном портале. Представлять ЯНАО в Москве будут Вячеслав Егоров из Салехарда (Сеть кофеен «Кубик»), Вера Архипова из Губкинского (Студия растяжки VerAnda Studio), Оксана Коломиец из Ноябрьска (Интерактивный СмартЦентр «Триумф»), Мария Конева из села Мужи (Кондитерская студия «Краски вкуса»), Ирина Лескова из пгт. Уренгой (пекарня «Дока-Хлеб»), Лилия Лонская из Нового Уренгоя (Семейный центр «Акварелька»), Надежда Стрельцова из Тарко-Сале (Школа скорочтения и развития интеллекта), Светлана Гоф из села Красноселькуп (Эко-ферма «Красноселькуп»). В прошлом году обладателями премии стали две ямальские участницы. «Хрустальный домкрат» получили Оксана Храброва и ее сеть школ программирования «Кодики» и Наталия Шлемкевич, создавшая компанию «Спецавтоматика». Ранее URA.RU писало о владелице сети магазинов «Ростик». Ирина Чернова запустила производство собственной линии одежды для новорожденных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Победители регионального отбора премии «Бизнес-успех» поборются за «Хрустальный домкрат» — главный символ одноименной национальной премии. Финал конкурса пройдет 27 апреля в Москве, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Помимо борьбы за главный приз — символ премии „Хрустальный домкрат“ — и подарков от партнеров премии, участники прослушают мастер-классы от федеральных экспертов, примут участие в круглых столах, посвященных работе бизнеса, познакомятся с проектами других финалистов», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном портале. Представлять ЯНАО в Москве будут Вячеслав Егоров из Салехарда (Сеть кофеен «Кубик»), Вера Архипова из Губкинского (Студия растяжки VerAnda Studio), Оксана Коломиец из Ноябрьска (Интерактивный СмартЦентр «Триумф»), Мария Конева из села Мужи (Кондитерская студия «Краски вкуса»), Ирина Лескова из пгт. Уренгой (пекарня «Дока-Хлеб»), Лилия Лонская из Нового Уренгоя (Семейный центр «Акварелька»), Надежда Стрельцова из Тарко-Сале (Школа скорочтения и развития интеллекта), Светлана Гоф из села Красноселькуп (Эко-ферма «Красноселькуп»). В прошлом году обладателями премии стали две ямальские участницы. «Хрустальный домкрат» получили Оксана Храброва и ее сеть школ программирования «Кодики» и Наталия Шлемкевич, создавшая компанию «Спецавтоматика». Ранее URA.RU писало о владелице сети магазинов «Ростик». Ирина Чернова запустила производство собственной линии одежды для новорожденных.