Пожар произошел в квартире, где проживала семья из трех человек (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в 12-этажном доме по адресу Чкалова, 141 произошел пожар в одной из квартир. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей, рассказали URA.RU очевидцы.

«29 апреля поступило сообщение о пожаре на Чкалова, 141. На втором этаже открытым пламенем горела квартира. Незамедлительно было создано два звена ГДЗС (газодымозащитная служба. — прим. ред.), одно непосредственно занималось тушением пожара, второе эвакуацией с верхних этажей. Всего из подъезда эвакуировали 30 человек: 20 взрослых, 10 детей. С помощью спасательных устройств спасено пять человек звеньями ГДЗС», — сообщили на месте спасатели.

Очевидцы рассказывают, что в квартире в момент пожара находились три человека — родители и 15-летний подросток. Возгорание произошло в комнате, где спал подросток. Он проснулся от того, что загорелся диван. Отец попытался сам потушить пожар, но не сумел. Спасателей вызвали уже после того, как эвакуировались из квартиры.

В областном МЧС уточнили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении задействовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Прибывшие на место врачи осмотрели подростка, он не пострадал.

Пожар произошел на Чкалова, 141 Фото: ИА «Ночные новости»

Квартира выгорела полностью Фото: ИА «Ночные новости»

Спасатели помогли эвакуироваться жильцам Фото: ИА «Ночные новости»

На место происшествия выезжала спецтехника Фото: ИА «Ночные новости»

Информации о пострадавших нет Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар произошел на втором этаже 12-этажного дома Фото: ИА «Ночные новости»

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