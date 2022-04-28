Спрос на автомобили в Челябинске в первом квартале упал на 34%

С января по апрель в регионе было продано 6,3 тыс. машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Продажи автомобилей в Челябинской области в первом квартале снизились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца года в регионе было продано 6,3 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Мартовский обвал российского авторынка коснулся практически всех субъектов РФ, за исключением двух. Рост продаж новых автомобилей сохраняется лишь в Камчатском крае (+26%) и республике Алтай (+6%)», — говорится в исследовании.

Челябинская область входит в топ-10 регионов по объему автомобильного рынка с долей 2,39%. Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 25% всего рынка новых автомобилей в стране.

Столичный рынок автомобилей в первом квартале упал на 9,8%, в Московской области — на 23,5%. На третьем месте — Санкт-Петербург с падением продаж на 24,8%.