Майские праздники для тюменцев начнутся с дождя

В Тюмени ожидается дождь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По данным синоптиков, в Тюмени 1 мая ожидается дождливая погода. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Утром 1 мая в Тюмени ожидается дождь с порывами ветра до 3,7 м/с, температура воздуха составит +7, +9 градусов; днем — + 9, + 8, без осадков; ночью — +1, с порывами ветра до 4 м/с, небольшой дождь», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 01.05.2022, день: +3; ночь: +6», — сообщают синоптики. При этом в воскресенье, 1 мая, ожидаются осадки, утром пройдет дождь.