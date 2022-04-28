28 апреля 2022
27 апреля 2022

Майские праздники для тюменцев начнутся с дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, капли дождя, капли на стекле, дождь
В Тюмени ожидается дождь Фото:

По данным синоптиков, в Тюмени 1 мая ожидается дождливая погода. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Утром 1 мая в Тюмени ожидается дождь с порывами ветра до 3,7 м/с, температура воздуха составит +7, +9 градусов; днем — + 9, + 8, без осадков; ночью — +1, с порывами ветра до 4 м/с, небольшой дождь», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 01.05.2022, день: +3; ночь: +6», — сообщают синоптики. При этом в воскресенье, 1 мая, ожидаются осадки, утром пройдет дождь.

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По данным синоптиков, в Тюмени 1 мая ожидается дождливая погода. Об этом сообщает тюменский Гидрометцентр. «Утром 1 мая в Тюмени ожидается дождь с порывами ветра до 3,7 м/с, температура воздуха составит +7, +9 градусов; днем — + 9, + 8, без осадков; ночью — +1, с порывами ветра до 4 м/с, небольшой дождь», — такой прогноз для тюменцев представил региональный Гидрометцентр. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 01.05.2022, день: +3; ночь: +6», — сообщают синоптики. При этом в воскресенье, 1 мая, ожидаются осадки, утром пройдет дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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