Депутат Госдумы призвала включить в список иноагентов артистов РФ

Депутат Елена Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

В реестр иностранных агентов можно включить тех, у кого двойное гражданство, кто постоянно проживает в других государствах. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, она также рассказала о своем желании лично запретить представителям творческих профессий деятельность в России в случае, если они будут замечены на митингах против страны.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц [иноагентов]», — заявила Ямпольская РИА «Новости». Она добавила, что у нее есть желание лично запретить таким лицам творческую деятельность на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ собираются внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иностранным агентом на территории России. Соответствующая инициатива была разработана депутатами от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и членами Совета Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно доработать закон об иностранных агентах. В марте Андрей Луговой анонсировал инициативу, предполагающую ужесточение наказаний для иноагентов.