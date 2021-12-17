Песков заявил о необходимости изменить закон об иноагентах

17 декабря 2021 в 20:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что законодательство об иноагентах доработают Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что нужно доработать законы об иностранных агентах. По его словам, там есть ряд упущений. «Должен быть закон об иностранных агентах. Правоприменительная практика выявила ряд упущений в законе, которые нуждаются в корректировке. Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — заявил Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки, которое транслируется на youtube-канале «RTVI Развлечения». По его словам, нужно четче прописать схему выхода из статуса иноагента. «Я не сомневаюсь, что законопроект доработают», — сказал Песков. Законы об иностранных агентах появились в России несколько лет назад, но активно их начали использовать в прошлом году. В списке иноагентов уже более 80 организаций и физических лиц. Многие из них являются СМИ, правозащитными структурами или журналистами. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека заявил, что законодательство о СМИ-иноагентах стоит обсудить с профессиональным сообществом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что нужно доработать законы об иностранных агентах. По его словам, там есть ряд упущений. «Должен быть закон об иностранных агентах. Правоприменительная практика выявила ряд упущений в законе, которые нуждаются в корректировке. Может быть, нужно уведомлять СМИ, может быть, нужно им давать шанс исправить ситуацию. Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык», — заявил Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки, которое транслируется на youtube-канале «RTVI Развлечения». По его словам, нужно четче прописать схему выхода из статуса иноагента. «Я не сомневаюсь, что законопроект доработают», — сказал Песков. Законы об иностранных агентах появились в России несколько лет назад, но активно их начали использовать в прошлом году. В списке иноагентов уже более 80 организаций и физических лиц. Многие из них являются СМИ, правозащитными структурами или журналистами. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека заявил, что законодательство о СМИ-иноагентах стоит обсудить с профессиональным сообществом.