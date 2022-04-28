Из большого количества пожаров в регионе ввели режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области пожароопасный период обычно длится до 5 июня, а активная его фаза до середины мая. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Спутниковый мониторинг за 20 лет показывает, что в Курганской области пожароопасный период длится с 1 апреля по 5 июня. Активная фаза выпадает на интервал с 11 апреля по 16 мая», — написал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45 — погода в Кургане».

По его словам, максимальное число пожаров в регионе обычно фиксируют 1 мая, что является пиком пожароопасного периода. Винштейн воспользовался данными Спектрорадиометра для получения изображений с умеренным разрешением (MODIS).

Ранее в Курганской области из-за роста числа природных пожаров был введен режим ЧС. На помощь в Курганскую область отправили пожарных-спасателей и спецтехнику из других регионов.

Винштейн воспользовался данными MODIS График: группа соцсети «ВКонтакте» «Погода 45 — погода в Кургане»