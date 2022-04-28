28 апреля 2022

Для борьбы с огнем в Курган направлены спасатели из Екатеринбурга. Фото

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожарная машина, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит
В Курган должны прибыть челябинские и екатеринбургские спасатели Фото:

Свердловские спасатели направляются в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с ландшафтными пожарами, сообщают в пресс-службе МЧС. К ним присоединяются чайковские коллеги.

«В соседний регион отправлены 50 сотрудников на 6 единицах спецтехники», — данные опубликованы на сайте екатеринбургских спасателей. Всего ожидается прибытие 66 человек и 9 единиц техники. Аэромобильные группировки МЧС оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров.

Свердловские пожарные готовятся к выезду
Фото:
Для борьбы с ландшафтными пожарами направлены 50 сотрудников екатеринбургской специализированной пожарной части
Фото:

В Курганской области из-за аномальной жары и сильного ветра сложилась непростая пожароопасная обстановка. URA.RU писало, что особый режим был введен 13 апреля в трех муниципалитетах региона из-за сухой и ветреной погоды. Местным жителям временно было запрещено пользоваться открытым огнем. С тех пор ситуация только усугублялась. 28 апреля по Кургану и прилегающим территориям был объявлено о ЧС.

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Свердловские спасатели направляются в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с ландшафтными пожарами, сообщают в пресс-службе МЧС. К ним присоединяются чайковские коллеги. «В соседний регион отправлены 50 сотрудников на 6 единицах спецтехники», — данные опубликованы на сайте екатеринбургских спасателей. Всего ожидается прибытие 66 человек и 9 единиц техники. Аэромобильные группировки МЧС оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров. В Курганской области из-за аномальной жары и сильного ветра сложилась непростая пожароопасная обстановка. URA.RU писало, что особый режим был введен 13 апреля в трех муниципалитетах региона из-за сухой и ветреной погоды. Местным жителям временно было запрещено пользоваться открытым огнем. С тех пор ситуация только усугублялась. 28 апреля по Кургану и прилегающим территориям был объявлено о ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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