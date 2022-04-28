В Курган должны прибыть челябинские и екатеринбургские спасатели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские спасатели направляются в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с ландшафтными пожарами, сообщают в пресс-службе МЧС. К ним присоединяются чайковские коллеги.

«В соседний регион отправлены 50 сотрудников на 6 единицах спецтехники», — данные опубликованы на сайте екатеринбургских спасателей. Всего ожидается прибытие 66 человек и 9 единиц техники. Аэромобильные группировки МЧС оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров.

Свердловские пожарные готовятся к выезду Фото: сайт ГУ МЧС России по Свердловской области

Для борьбы с ландшафтными пожарами направлены 50 сотрудников екатеринбургской специализированной пожарной части Фото: сайт ГУ МЧС России по Свердловской области

В Курганской области из-за аномальной жары и сильного ветра сложилась непростая пожароопасная обстановка. URA.RU писало, что особый режим был введен 13 апреля в трех муниципалитетах региона из-за сухой и ветреной погоды. Местным жителям временно было запрещено пользоваться открытым огнем. С тех пор ситуация только усугублялась. 28 апреля по Кургану и прилегающим территориям был объявлено о ЧС.