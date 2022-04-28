Челябинец убил знакомую и заставил жену ее хоронить

Мужчине грозит длительный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ашинский городской суд (Челябинская область) передано уголовное дело в отношении 37-летнего ранее судимого жителя города Миньяр, обвиняемого в убийстве знакомой. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, преступление было совершено еще летом 2017 года, а скрывать его помогала родственница обвиняемого.

«В период с июля по сентябрь 2017 года обвиняемый в ходе ссоры, находясь в автомобиле, совершил убийство своей знакомой. Затем сокрыл тело, сбросив его в яму в Ашинском районе, после чего закидал ветками, облил бензином и поджег. При сокрытии использовал помощь близкого родственника», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU, близким родственником была супруга обвиняемого. Убив знакомую, мужчина бросил тело в лесу, приехал домой и заставил жену ехать вместе с ним искать труп, чтобы потом его скрыть. Женщина боялась мужа и подчинялась ему, так как он ее часто бил. Затем долгое время она хранила тайну, а когда мужа отправили в колонию за то, что он сильно ее избил, стала жить с другим мужчиной и проговорилась ему. Так история разошлась по общим знакомым семьи, и в 2021 году преступление было раскрыто: убийца, только освободившийся из колонии, во всем признался. Женщину к уголовной ответственности за укрывательство преступления не привлекли, так как она является супругой обвиняемого (примечание к статье 316 УК РФ).