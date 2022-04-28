Губернатор Махонин собрался за границу

Дмитрий Махонин планирует съездить в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве.

«Обсуждали сотрудничество в промышленности, возможность поставок предприятиям края высокотехнологичного оборудования и комплектующих в отрасли машиностроения и электротранспорта. Договорились, что вместе с делегацией наших промышленников и бизнеса посетим Китай», — рассказал Махонин о переговорах в telegram-канале.

По данным губернатора, Прикамье занимает первое место среди регионов Поволжья по объему товарооборота с Китаем. В 2021 году он составил 1,1 млрд долларов, 900 млн из которых — экспорт из региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин планирует открыть торгово-экономическое представительство Пермского края в Турции. Эту идею он обсуждал на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром.