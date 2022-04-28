28 апреля 2022

Губернатор Махонин собрался за границу

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Послание президента. Москва, портрет, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин планирует съездить в Китай Фото:

Губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве.

«Обсуждали сотрудничество в промышленности, возможность поставок предприятиям края высокотехнологичного оборудования и комплектующих в отрасли машиностроения и электротранспорта. Договорились, что вместе с делегацией наших промышленников и бизнеса посетим Китай», — рассказал Махонин о переговорах в telegram-канале.

По данным губернатора, Прикамье занимает первое место среди регионов Поволжья по объему товарооборота с Китаем. В 2021 году он составил 1,1 млрд долларов, 900 млн из которых — экспорт из региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин планирует открыть торгово-экономическое представительство Пермского края в Турции. Эту идею он обсуждал на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром.

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Губернатор Пермского края намерен посетить с деловым визитом Китай. Об этом он договорился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем во время встречи в Москве. «Обсуждали сотрудничество в промышленности, возможность поставок предприятиям края высокотехнологичного оборудования и комплектующих в отрасли машиностроения и электротранспорта. Договорились, что вместе с делегацией наших промышленников и бизнеса посетим Китай», — рассказал Махонин о переговорах в telegram-канале. По данным губернатора, Прикамье занимает первое место среди регионов Поволжья по объему товарооборота с Китаем. В 2021 году он составил 1,1 млрд долларов, 900 млн из которых — экспорт из региона. Ранее URA.RU рассказывало, что Махонин планирует открыть торгово-экономическое представительство Пермского края в Турции. Эту идею он обсуждал на встрече с турецким послом в РФ Мехметом Самсаром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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