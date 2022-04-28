Ревнивец с ножом напал на хозяина застолья в ЯНАО

29 апреля 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Нападавшего остановили участники застолья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) ревнивец попытался зарезать местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, убийцу остановили участники застолья. «По данным следствия, в городе Лабытнанги 26 апреля 2022 года в квартиру, где распивала спиртное компания местных жителей, пришел 41-летний мужчина в поисках своей сожительницы. Между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности. Обвиняемый, принесенным с собой кухонным ножом, нанес сопернику несколько ударов», — говорится в сообщении. Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также решается вопрос о заключении под стражу обвиняемого. Ранее URA.RU сообщало, что житель Муравленко пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Лабытнанги (ЯНАО) ревнивец попытался зарезать местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, убийцу остановили участники застолья. «По данным следствия, в городе Лабытнанги 26 апреля 2022 года в квартиру, где распивала спиртное компания местных жителей, пришел 41-летний мужчина в поисках своей сожительницы. Между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности. Обвиняемый, принесенным с собой кухонным ножом, нанес сопернику несколько ударов», — говорится в сообщении. Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также решается вопрос о заключении под стражу обвиняемого. Ранее URA.RU сообщало, что житель Муравленко пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.