28 апреля 2022
27 апреля 2022

Ревнивец с ножом напал на хозяина застолья в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Нападавшего остановили участники застолья Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) ревнивец попытался зарезать местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, убийцу остановили участники застолья.

«По данным следствия, в городе Лабытнанги 26 апреля 2022 года в квартиру, где распивала спиртное компания местных жителей, пришел 41-летний мужчина в поисках своей сожительницы. Между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности. Обвиняемый, принесенным с собой кухонным ножом, нанес сопернику несколько ударов», — говорится в сообщении.

Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также решается вопрос о заключении под стражу обвиняемого.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Муравленко пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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В Лабытнанги (ЯНАО) ревнивец попытался зарезать местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, убийцу остановили участники застолья. «По данным следствия, в городе Лабытнанги 26 апреля 2022 года в квартиру, где распивала спиртное компания местных жителей, пришел 41-летний мужчина в поисках своей сожительницы. Между ним и потерпевшим возник конфликт на почве ревности. Обвиняемый, принесенным с собой кухонным ножом, нанес сопернику несколько ударов», — говорится в сообщении. Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также решается вопрос о заключении под стражу обвиняемого. Ранее URA.RU сообщало, что житель Муравленко пытался зарезать своего соседа по лестничной площадке. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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