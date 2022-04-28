28 апреля 2022

Скандальному пермскому экс-депутату Госдумы грозит 5 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, бурнашов алексей
Прокурор запросил для Алексея Бурнашова пять лет колонии Фото:

Гособвинитель Максим Шадрин на суде по делу экс-депутата Госдумы Алексей Бурнашова попросил приговорить политика к реальному сроку. Об этом он заявил в пятницу, 29 апреля, в ходе прения сторон. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми. По мнению прокурора, совершенное преступление отличается повышенной степенью общественной опасности, поскольку в момент совершения подсудимый был депутатом.

«За нападение на полицейского Максим Шадрин предлагает приговорить его [Бурнашова] к пяти годам лишения свободы, а за оскорбление — к штрафу 30 тысяч рублей. Окончательное наказание, как считает гособвинитель, должно составить 5 лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Автомобиль, за рулем которого находился Бурнашов, был остановлен сотрудниками полиции для проверки в июле 2021 года. При общении с полицейскими экс-депутат нецензурно выражался и нанес одному из них удар. Он также отказался пройти медосвидетельствование и обвинил полицейских в вымогательстве взятки.

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Гособвинитель Максим Шадрин на суде по делу экс-депутата Госдумы Алексей Бурнашова попросил приговорить политика к реальному сроку. Об этом он заявил в пятницу, 29 апреля, в ходе прения сторон. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми. По мнению прокурора, совершенное преступление отличается повышенной степенью общественной опасности, поскольку в момент совершения подсудимый был депутатом. «За нападение на полицейского Максим Шадрин предлагает приговорить его [Бурнашова] к пяти годам лишения свободы, а за оскорбление — к штрафу 30 тысяч рублей. Окончательное наказание, как считает гособвинитель, должно составить 5 лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Автомобиль, за рулем которого находился Бурнашов, был остановлен сотрудниками полиции для проверки в июле 2021 года. При общении с полицейскими экс-депутат нецензурно выражался и нанес одному из них удар. Он также отказался пройти медосвидетельствование и обвинил полицейских в вымогательстве взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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