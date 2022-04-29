Из Челябинска в Екатеринбург отправили 65 тон незаконной тушенки

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Мясокомбинат
Мясные консервы отгружали с предприятия, которое официально закрылось Фото:

С оптового склада из Копейска (город-спутник Челябинска) в Екатеринбург незаконно поступило более 65 тон тушенки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, мясные консервы имеют сомнительное происхождение.

«Мониторинг обнаружил фантомную площадку, расположенную в Копейске. С данной площадки были отгружены мясные консервы в количестве 65 тыс. 520 кг в адрес предприятия, расположенного в Екатеринбурге», — заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Россельхознадзора отметили, что по данным ЕГРЮЛ деятельность предприятия из Копейска прекращена в 2019 году. Несмотря на это, на данную площадку продолжали поступать различные продукты вплоть до 22 апреля 2022. В ведомстве заявили, что движение продукции на данном оптовом складе является незаконным.

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С оптового склада из Копейска (город-спутник Челябинска) в Екатеринбург незаконно поступило более 65 тон тушенки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, мясные консервы имеют сомнительное происхождение. «Мониторинг обнаружил фантомную площадку, расположенную в Копейске. С данной площадки были отгружены мясные консервы в количестве 65 тыс. 520 кг в адрес предприятия, расположенного в Екатеринбурге», — заявили в пресс-службе ведомства. Специалисты Россельхознадзора отметили, что по данным ЕГРЮЛ деятельность предприятия из Копейска прекращена в 2019 году. Несмотря на это, на данную площадку продолжали поступать различные продукты вплоть до 22 апреля 2022. В ведомстве заявили, что движение продукции на данном оптовом складе является незаконным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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