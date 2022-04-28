Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы на юг по решению Росавиации

Ограничения полетов продлили до 7 мая Владимир Жабриков ©URA.RU

Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно до 7 мая. Это связано с решением Росавиации временно закрыть воздушное пространство и ряд аэропортов на юге России, эта информация появилась в официальном telegram-канале авиакомпании сегодня утром.

«Пассажиры могут без дополнительных сборов поменять перелет на другие даты, оформить возврат или обмен авиабилетов по месту их приобретения или в колл-центре», — говорится в сообщении перевозчика. С 1 мая ямальский авиаперевозчик переходит на летнее расписание. Будет увеличено количество рейсов в Сочи и Минеральные Воды. Также сотрудники авиакомпании просят быть внимательнее, потому что возможно дальнейшее изменение расписания.

Ранее в URA.RU сообщалось, что авиакомпания «Ямал» увеличит количество рейсов на майские праздники. Дополнительные борта полетят из Салехарда в Москву и Тюмень.

Росавиация ввела ограничения в конце февраля из-за начавшейся спецоперации на территории Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как неоднократно заявлялось, приоритетами российской армии является исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами.