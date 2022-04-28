Насильник сирот в челябинском интернате получил 21 год колонии

Интернат после скандала расформировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Детей-сирот насиловали в челябинском интернате

Красноармейский районный суд 29 апреля огласил приговор в отношении 55-летнего летнего жителя Челябинской области, виновного в сексуальном насилии детей в доме-интернате. Подсудимому назначен 21 год в колонии строгого режима, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Обвиняемый в период 2014—2017 годов совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних воспитанников дома-интерната. Он признан виновным по частям 3 и 4 статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, в том числе, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста“) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, судом частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 8 млн рублей», — рассказала Наталья Мамаева.

Скандал в интернате случился в 2018 году, когда приемные мамы девятерых бывших воспитанников рассказали, что узнали от сыновей подробности жизни в интернате, о «дяде Сереге», который насиловал детей , забирая «погулять». Интернат расформировали и закрыли. В 2019 году дело «дяди Сереги» передали в суд. Мужчина не признал вину, заявив на следствии и в суде об оговоре со стороны потерпевших с целью получить от него денежные средства.