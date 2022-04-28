28 апреля 2022

В Златоусте на спящую женщину обрушился потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., капитальный ремонт, ремонт, обвалившийся потолок
Женщина осталась жива Фото:

В Златоусте (Челябинская область) ночью на спящую женщину обрушилась часть потолка. Сообщается, что женщина осталась жива, но сильно испугалась.

«Мой сладкий сон нарушил обвалившийся потолок. Часть осколков отлетела в меня и по квартире», — цитирует пострадавшую паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, 4. Данный дом обслуживает управляющая компания «ЗГО». Как сообщили в администрации Златоуста, для решения проблемы пострадавшей необходимо обратиться к ним. Также в мэрии города добавили, что территориальный отдел по району металлургического завода также подключится к решению этого вопроса.

URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией. Там на звонок не ответили.

Часть потолка отвалилась в ночное время
Фото:
Женщина не пострадала, но сильно испугалась
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) ночью на спящую женщину обрушилась часть потолка. Сообщается, что женщина осталась жива, но сильно испугалась. «Мой сладкий сон нарушил обвалившийся потолок. Часть осколков отлетела в меня и по квартире», — цитирует пострадавшую паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Карла Маркса, 4. Данный дом обслуживает управляющая компания «ЗГО». Как сообщили в администрации Златоуста, для решения проблемы пострадавшей необходимо обратиться к ним. Также в мэрии города добавили, что территориальный отдел по району металлургического завода также подключится к решению этого вопроса. URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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