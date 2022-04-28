Женщина осталась жива Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) ночью на спящую женщину обрушилась часть потолка. Сообщается, что женщина осталась жива, но сильно испугалась.

«Мой сладкий сон нарушил обвалившийся потолок. Часть осколков отлетела в меня и по квартире», — цитирует пострадавшую паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, 4. Данный дом обслуживает управляющая компания «ЗГО». Как сообщили в администрации Златоуста, для решения проблемы пострадавшей необходимо обратиться к ним. Также в мэрии города добавили, что территориальный отдел по району металлургического завода также подключится к решению этого вопроса.

URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией. Там на звонок не ответили.

Часть потолка отвалилась в ночное время Фото: «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте»

Женщина не пострадала, но сильно испугалась Фото: «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте»