28 апреля 2022

Тюменец напал с ножом на знакомого из-за майнинговой фермы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тобольска не поделили оборудование для майнинга Фото:

Житель Тобольска подозреваются в убийстве знакомого, которого он обвинил в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК по Тюменской области.

«По версии следствия, 25 апреля 2022 года в вечернее время на территории Тобольского района между подозреваемым и 24-летним потерпевшим произошел конфликт. По словам мужчины, он заподозрил своего знакомого в краже майнингового оборудования из гаража. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой злоумышленник достал нож и нанес молодому человеку два удара ножом в спину», — указано на официальном сайте регионального управления СК по Тюменской области.

Там добавили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Позже он был задержан силовиками. 25-летний житель Тобольска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Житель Тобольска подозреваются в убийстве знакомого, которого он обвинил в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК по Тюменской области. «По версии следствия, 25 апреля 2022 года в вечернее время на территории Тобольского района между подозреваемым и 24-летним потерпевшим произошел конфликт. По словам мужчины, он заподозрил своего знакомого в краже майнингового оборудования из гаража. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой злоумышленник достал нож и нанес молодому человеку два удара ножом в спину», — указано на официальном сайте регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Позже он был задержан силовиками. 25-летний житель Тобольска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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