Горожане недовольны способом уборки снега Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коммунальные службы в Новом Уренгое счищают снег вместе с асфальтным покрытием. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео, на котором экскаватор ковшом дробит лед вместе с асфальтом.

«Как вы считаете, это нормально?! Я такую чистку первый раз вчера видела, и сегодня посмотрела, что после нее стало! Ленинградский, 7», — написала автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Мнение горожан под постом разделилось, некоторые посчитали, что автор просто придирается к коммунальщикам. «Вам не чистят дворы плохо, чистят тоже плохо. А как по-другому убрать этот лед?», — поинтересовался Эльдар Гаджиханов. «Какой смысл сейчас лед ломать, надо снег раньше было убирать! Надо делать все вовремя! Реально через одно место все, потом асфальт в дырах», — добавила Алеся Цветкова.

Агентство направило запрос в пресс-службу Уренгойской городской сервисной компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила работу коммунальных служб в Ноябрьске. Там коммунальщики пытались убрать огромною лужу с помощью погрузчика. Собчак назвала такой метод — инновационным.