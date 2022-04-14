Собчак впечатлили технологии уборки луж в ЯНАО. Видео

14 апреля 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Инновационный метод не принес результата, отметила Собчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила работу коммунальных служб в Ноябрьске, которые пытались убрать огромною лужу с помощью погрузчика. Об этом она написала в своем telegram-канале, назвав такой метод инновационным. «Неравный бой произошел во дворе по ул. Дзержинского, традиционную весеннюю лужу, которая регулярно создает неудобства жителям, решили устранить необычным способом. На удивление, вода осталась на прежнем месте. Судя по всему, проблему придется решать традиционным методом, например, насосом. Я тучи разведу руками», — отметила она. Ранее сообщалось, что жители Надыма не могут выйти из подъезда, потому что из-за растаявшего во дворе снега образовалось целое озеро. Вместо того, чтобы решить проблему, людям предложили прыгать через деревянные доски. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила работу коммунальных служб в Ноябрьске, которые пытались убрать огромною лужу с помощью погрузчика. Об этом она написала в своем telegram-канале, назвав такой метод инновационным. «Неравный бой произошел во дворе по ул. Дзержинского, традиционную весеннюю лужу, которая регулярно создает неудобства жителям, решили устранить необычным способом. На удивление, вода осталась на прежнем месте. Судя по всему, проблему придется решать традиционным методом, например, насосом. Я тучи разведу руками», — отметила она. Ранее сообщалось, что жители Надыма не могут выйти из подъезда, потому что из-за растаявшего во дворе снега образовалось целое озеро. Вместо того, чтобы решить проблему, людям предложили прыгать через деревянные доски.