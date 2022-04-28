28 апреля 2022

Пермский завод поможет аграриям Казахстана с заготовкой кормов

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, трактор, поле, сено, заготовка корма
Главное отличие пермской технологии — в способе упаковки скошенной травы Фото:

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) отправил в Республику Казахстан комплекс машин для заготовления кормов. В комплект оборудования KRMZ Innovation входят пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов.

В работе машин используется пермская технология заготовки сенажа. Ее главное отличие — в способе упаковки скошенной травы. Агрегат Speedway 120 оборачивает травяные рулоны многослойной пленкой и укладывает в линию.

«В Казахстане жаркое сухое лето, когда трава может полностью выгореть. Поэтому там и остановились на варианте „сенажа в упаковке“: чтобы скосить, спрессовать и упаковать траву, нужно меньше суток. Она не пересохнет под солнцем, не потеряет питательность и энергетическую ценность», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Кормозаготовительную технику будут использовать в племенном мясном хозяйстве на западе Казахстана. Местное аграрное предприятие ТОО «Каз-АкБас» одним из первых в стране внедрило в производстве технологии из Перми. Также пермское оборудование экспортируется в Беларусь, Киргизию, Армению, Венгрию и Болгарию.

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Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) отправил в Республику Казахстан комплекс машин для заготовления кормов. В комплект оборудования KRMZ Innovation входят пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. В работе машин используется пермская технология заготовки сенажа. Ее главное отличие — в способе упаковки скошенной травы. Агрегат Speedway 120 оборачивает травяные рулоны многослойной пленкой и укладывает в линию. «В Казахстане жаркое сухое лето, когда трава может полностью выгореть. Поэтому там и остановились на варианте „сенажа в упаковке“: чтобы скосить, спрессовать и упаковать траву, нужно меньше суток. Она не пересохнет под солнцем, не потеряет питательность и энергетическую ценность», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. Кормозаготовительную технику будут использовать в племенном мясном хозяйстве на западе Казахстана. Местное аграрное предприятие ТОО «Каз-АкБас» одним из первых в стране внедрило в производстве технологии из Перми. Также пермское оборудование экспортируется в Беларусь, Киргизию, Армению, Венгрию и Болгарию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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