Пермский завод поможет аграриям Казахстана с заготовкой кормов

29 апреля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Главное отличие пермской технологии — в способе упаковки скошенной травы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) отправил в Республику Казахстан комплекс машин для заготовления кормов. В комплект оборудования KRMZ Innovation входят пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. В работе машин используется пермская технология заготовки сенажа. Ее главное отличие — в способе упаковки скошенной травы. Агрегат Speedway 120 оборачивает травяные рулоны многослойной пленкой и укладывает в линию. «В Казахстане жаркое сухое лето, когда трава может полностью выгореть. Поэтому там и остановились на варианте „сенажа в упаковке“: чтобы скосить, спрессовать и упаковать траву, нужно меньше суток. Она не пересохнет под солнцем, не потеряет питательность и энергетическую ценность», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. Кормозаготовительную технику будут использовать в племенном мясном хозяйстве на западе Казахстана. Местное аграрное предприятие ТОО «Каз-АкБас» одним из первых в стране внедрило в производстве технологии из Перми. Также пермское оборудование экспортируется в Беларусь, Киргизию, Армению, Венгрию и Болгарию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) отправил в Республику Казахстан комплекс машин для заготовления кормов. В комплект оборудования KRMZ Innovation входят пресс-подборщик, скоростной упаковщик и резчик рулонов. В работе машин используется пермская технология заготовки сенажа. Ее главное отличие — в способе упаковки скошенной травы. Агрегат Speedway 120 оборачивает травяные рулоны многослойной пленкой и укладывает в линию. «В Казахстане жаркое сухое лето, когда трава может полностью выгореть. Поэтому там и остановились на варианте „сенажа в упаковке“: чтобы скосить, спрессовать и упаковать траву, нужно меньше суток. Она не пересохнет под солнцем, не потеряет питательность и энергетическую ценность», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. Кормозаготовительную технику будут использовать в племенном мясном хозяйстве на западе Казахстана. Местное аграрное предприятие ТОО «Каз-АкБас» одним из первых в стране внедрило в производстве технологии из Перми. Также пермское оборудование экспортируется в Беларусь, Киргизию, Армению, Венгрию и Болгарию.