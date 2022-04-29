Присяжные признали свердловчанина виновным по «воровской» статье

Владимир Кузнецов в суде отрицал свою вину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Присяжные признали авторитета Владимира Кузнецова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии — смотрящего за Верхней Салдой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Вина Владимира Кузнецова доказана. За — семь, против — один», — сообщил старшина присяжных. Окончательное решение о виновности Кузнецова вынесет суд.

Сам предполагаемый смотрящий не признает свою вину и заявляет, что ведет честную жизнь на обычной работе. Бывшие сокамерники Кузнецова также уверены в его невиновности. Они считают его порядочным и добрым человеком, который готов помогать близким и друзьям.

Однако представитель прокуратуры уверен, что Кузнецов, ранее уже дважды приговоренный судом к лишению свободы, занимает положение смотрящего за Верхней Салдой и собирает деньги со свердловчан. Также по версии следствия авторитет сплотил и возглавил преступное объединение, состоящее из бывших заключенных.

Процесс против Кузнецова начали в 2021 году. Это дело стало первым в Свердловской области, заведенным по так называемой «воровской» статье. Согласно ей, криминальный авторитет, возглавляющий преступное объединение может получить реальный срок, если это будет доказано.