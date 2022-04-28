В Кургане заговорили о переезде главного федерального инспектора

Главного федерального инспектора по Курганской области Артема Пушкина могут назначить в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин, возможно, сменит регион. О потенциальном переезде Пушкина URA.RU сообщили источники близкие к региональным властям.

«В Кургане обсуждают, что Артема Пушкина [главного федерального инспектора] в ближайшее время могут перевести в другой регион. Он на хорошем счету у Москвы. Ответственен и исполнителен. Говорят, один из вариантов — Ленинградская область», — сказал один из инсайдеров, близкий к областным властям.

Другой источник из политических кругов подчеркнул, переезд курганского федерального инспектора в Ленинградскую область маловероятен. «Там себя хорошо зарекомендовал Дмитрий Каган. Курганского Пушкина в Ленинградской области не ждут», — отметил инсайдер. В аппарате курганского ГФИ URA.RU сообщили, что информацией по поводу назначения Пушкина в новый регион не обладают.

Пушкин назначен на должность главного федерального инспектора Курганской области в сентябре 2018 года. На этом посту он сменил Александра Кистанова.