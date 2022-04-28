28 апреля 2022

В Кургане заговорили о переезде главного федерального инспектора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , пушкин артем
Главного федерального инспектора по Курганской области Артема Пушкина могут назначить в другой регион Фото:

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин, возможно, сменит регион. О потенциальном переезде Пушкина URA.RU сообщили источники близкие к региональным властям.

«В Кургане обсуждают, что Артема Пушкина [главного федерального инспектора] в ближайшее время могут перевести в другой регион. Он на хорошем счету у Москвы. Ответственен и исполнителен. Говорят, один из вариантов — Ленинградская область», — сказал один из инсайдеров, близкий к областным властям.

Другой источник из политических кругов подчеркнул, переезд курганского федерального инспектора в Ленинградскую область маловероятен. «Там себя хорошо зарекомендовал Дмитрий Каган. Курганского Пушкина в Ленинградской области не ждут», — отметил инсайдер. В аппарате курганского ГФИ URA.RU сообщили, что информацией по поводу назначения Пушкина в новый регион не обладают.

Пушкин назначен на должность главного федерального инспектора Курганской области в сентябре 2018 года. На этом посту он сменил Александра Кистанова.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Курганской области Артем Пушкин, возможно, сменит регион. О потенциальном переезде Пушкина URA.RU сообщили источники близкие к региональным властям. «В Кургане обсуждают, что Артема Пушкина [главного федерального инспектора] в ближайшее время могут перевести в другой регион. Он на хорошем счету у Москвы. Ответственен и исполнителен. Говорят, один из вариантов — Ленинградская область», — сказал один из инсайдеров, близкий к областным властям. Другой источник из политических кругов подчеркнул, переезд курганского федерального инспектора в Ленинградскую область маловероятен. «Там себя хорошо зарекомендовал Дмитрий Каган. Курганского Пушкина в Ленинградской области не ждут», — отметил инсайдер. В аппарате курганского ГФИ URA.RU сообщили, что информацией по поводу назначения Пушкина в новый регион не обладают. Пушкин назначен на должность главного федерального инспектора Курганской области в сентябре 2018 года. На этом посту он сменил Александра Кистанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...