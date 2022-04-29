Свердловчанин застал жену за изменой и зарезал ее на улице

С любовником жены свердловчанин расправился в квартире
Житель поселка Бисерть (Свердловская область) убил жену и ее любовника. Он застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени. С соперником мужчина расправился на месте, а жену догнал на улице.
«Она выскочила из квартиры в одних трусах. Добежала до магазина, но поскольку это было раннее утро, он был закрыт, — пишет портал E1.ru со ссылкой на местных жителей. — Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее».
По неофициальным данным, дома в момент убийства находилась дочь супругов, проживших вместе десять лет. В Следственном комитете пока не комментируют ситуацию.
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