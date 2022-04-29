Свердловчанин застал жену за изменой и зарезал ее на улице

29 апреля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

С любовником жены свердловчанин расправился в квартире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель поселка Бисерть (Свердловская область) убил жену и ее любовника. Он застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени. С соперником мужчина расправился на месте, а жену догнал на улице. «Она выскочила из квартиры в одних трусах. Добежала до магазина, но поскольку это было раннее утро, он был закрыт, — пишет портал E1.ru со ссылкой на местных жителей. — Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее». По неофициальным данным, дома в момент убийства находилась дочь супругов, проживших вместе десять лет. В Следственном комитете пока не комментируют ситуацию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Житель поселка Бисерть (Свердловская область) убил жену и ее любовника. Он застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени. С соперником мужчина расправился на месте, а жену догнал на улице. «Она выскочила из квартиры в одних трусах. Добежала до магазина, но поскольку это было раннее утро, он был закрыт, — пишет портал E1.ru со ссылкой на местных жителей. — Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее». По неофициальным данным, дома в момент убийства находилась дочь супругов, проживших вместе десять лет. В Следственном комитете пока не комментируют ситуацию.