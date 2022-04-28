Глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжается ликвидация масштабного пожара. Мэр города рассказала о том, что в дачном поселке уже сгорело 55 жилых домов.
«Дорогие курганцы, пожалуйста, соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не жгите сухие ветки и костры. Не жарьте шашлыки, не бросайте непотушенные сигареты. Последствия пожаров очень трагичны. Предварительно, в СНТ «Малиновка» уже уничтожено 55 жилых строений. Количество подсобных помещений, таких как хозблоки и гаражи еще уточняется. Окончательные цифры по сгоревшим строениям будут позже, — сказала глава города Кургана Елена Ситникова.
Мэр заявила, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. В дачном поселке уже открыли пункт приема обращений, который будет работать весь день. «Если кому-то из жителей СНТ „Малиновка“ нужна помощь, подходите, мы всех примем и всем поможем», — добавила Ситникова.
Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом объявлена срочная эвакуация людей. Из-за крупного пожара в садоводстве СНТ «Малиновка» эвакуировали 500 человек, которые временно разместились у родственников. Сейчас пожарные пытаются защитить от огня порядка 500 домов.
Глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжается ликвидация масштабного пожара. Мэр города рассказала о том, что в дачном поселке уже сгорело 55 жилых домов. «Дорогие курганцы, пожалуйста, соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не жгите сухие ветки и костры. Не жарьте шашлыки, не бросайте непотушенные сигареты. Последствия пожаров очень трагичны. Предварительно, в СНТ «Малиновка» уже уничтожено 55 жилых строений. Количество подсобных помещений, таких как хозблоки и гаражи еще уточняется. Окончательные цифры по сгоревшим строениям будут позже, — сказала глава города Кургана Елена Ситникова. Мэр заявила, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. В дачном поселке уже открыли пункт приема обращений, который будет работать весь день. «Если кому-то из жителей СНТ „Малиновка“ нужна помощь, подходите, мы всех примем и всем поможем», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом объявлена срочная эвакуация людей. Из-за крупного пожара в садоводстве СНТ «Малиновка» эвакуировали 500 человек, которые временно разместились у родственников. Сейчас пожарные пытаются защитить от огня порядка 500 домов.