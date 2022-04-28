28 апреля 2022

Мэр рассказала о десятках домов, сгоревших в Кургане. Видео

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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
В дачном поселке под Курганом уже сгорело 55 жилых домов (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжается ликвидация масштабного пожара. Мэр города рассказала о том, что в дачном поселке уже сгорело 55 жилых домов.

«Дорогие курганцы, пожалуйста, соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не жгите сухие ветки и костры. Не жарьте шашлыки, не бросайте непотушенные сигареты. Последствия пожаров очень трагичны. Предварительно, в СНТ «Малиновка» уже уничтожено 55 жилых строений. Количество подсобных помещений, таких как хозблоки и гаражи еще уточняется. Окончательные цифры по сгоревшим строениям будут позже, — сказала глава города Кургана Елена Ситникова.

Мэр заявила, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. В дачном поселке уже открыли пункт приема обращений, который будет работать весь день. «Если кому-то из жителей СНТ „Малиновка“ нужна помощь, подходите, мы всех примем и всем поможем», — добавила Ситникова.

Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом объявлена срочная эвакуация людей. Из-за крупного пожара в садоводстве СНТ «Малиновка» эвакуировали 500 человек, которые временно разместились у родственников. Сейчас пожарные пытаются защитить от огня порядка 500 домов.

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Глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжается ликвидация масштабного пожара. Мэр города рассказала о том, что в дачном поселке уже сгорело 55 жилых домов. «Дорогие курганцы, пожалуйста, соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не жгите сухие ветки и костры. Не жарьте шашлыки, не бросайте непотушенные сигареты. Последствия пожаров очень трагичны. Предварительно, в СНТ «Малиновка» уже уничтожено 55 жилых строений. Количество подсобных помещений, таких как хозблоки и гаражи еще уточняется. Окончательные цифры по сгоревшим строениям будут позже, — сказала глава города Кургана Елена Ситникова. Мэр заявила, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. В дачном поселке уже открыли пункт приема обращений, который будет работать весь день. «Если кому-то из жителей СНТ „Малиновка“ нужна помощь, подходите, мы всех примем и всем поможем», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU писало о том, что в дачном поселке под Курганом объявлена срочная эвакуация людей. Из-за крупного пожара в садоводстве СНТ «Малиновка» эвакуировали 500 человек, которые временно разместились у родственников. Сейчас пожарные пытаются защитить от огня порядка 500 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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