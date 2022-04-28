28 апреля 2022

В Миассе полиция со спецназом накрыли спа-салон с проститутками. Видео

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стела, миасс, лось
Спа-салон обнаружили в Миассе Фото:

В Миассе сотрудники уголовного розыска при помощи бойцов спецназа пресекли деятельность спа-салона, в котором оказывались услуги интимного характера. Задержаны десять человек, среди которых 43-летний организатор нелегального бизнеса из Челябинска и трое администраторов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе группы, вовлекая людей в противоправную деятельность через интернет. В числе „работниц“ заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов», — рассказали в пресс-службе.

В следственном отделе ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией»). Организатору и одному администратору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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В Миассе сотрудники уголовного розыска при помощи бойцов спецназа пресекли деятельность спа-салона, в котором оказывались услуги интимного характера. Задержаны десять человек, среди которых 43-летний организатор нелегального бизнеса из Челябинска и трое администраторов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе группы, вовлекая людей в противоправную деятельность через интернет. В числе „работниц“ заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов», — рассказали в пресс-службе. В следственном отделе ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией»). Организатору и одному администратору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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