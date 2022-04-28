Спа-салон обнаружили в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе сотрудники уголовного розыска при помощи бойцов спецназа пресекли деятельность спа-салона, в котором оказывались услуги интимного характера. Задержаны десять человек, среди которых 43-летний организатор нелегального бизнеса из Челябинска и трое администраторов, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе группы, вовлекая людей в противоправную деятельность через интернет. В числе „работниц“ заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов», — рассказали в пресс-службе.

В следственном отделе ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией»). Организатору и одному администратору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.