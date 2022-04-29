В Кремле прокомментировали встречу Путина и Зеленского

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Решений о визите Путина на саммите G20 не принималось, отметили в Кремле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия будет готовиться к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, но говорить о личном присутствии президента РФ Владимира Путина на съезде пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вчера был телефонный разговор Путина с президентом Индонезии. Весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в группе 20 и заверил, что Россия будет готовиться к этому саммиту и делать все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству. Пока что преждевременно говорить о других модальностях нашего участия», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо, отмечали в издании.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

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Россия будет готовиться к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, но говорить о личном присутствии президента РФ Владимира Путина на съезде пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вчера был телефонный разговор Путина с президентом Индонезии. Весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в группе 20 и заверил, что Россия будет готовиться к этому саммиту и делать все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству. Пока что преждевременно говорить о других модальностях нашего участия», — сказал Песков. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо, отмечали в издании. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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