В Кремле прокомментировали встречу Путина и Зеленского

29 апреля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Решений о визите Путина на саммите G20 не принималось, отметили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет готовиться к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, но говорить о личном присутствии президента РФ Владимира Путина на съезде пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вчера был телефонный разговор Путина с президентом Индонезии. Весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в группе 20 и заверил, что Россия будет готовиться к этому саммиту и делать все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству. Пока что преждевременно говорить о других модальностях нашего участия», — сказал Песков. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо, отмечали в издании. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия будет готовиться к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, но говорить о личном присутствии президента РФ Владимира Путина на съезде пока рано. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вчера был телефонный разговор Путина с президентом Индонезии. Весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в группе 20 и заверил, что Россия будет готовиться к этому саммиту и делать все возможное, чтобы способствовать этому успешному председательству. Пока что преждевременно говорить о других модальностях нашего участия», — сказал Песков. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявлял сам президент островного государства Джоко Видодо, отмечали в издании. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.