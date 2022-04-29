Центробанк дал новый прогноз по инфляции в России

29 апреля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Инфляция вернется к нормальным показателям в 2024 году, считает ЦБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Годовая инфляция в России снизится до снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Такой прогноз появился на официальном сайте Банка России. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0—23,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сообщили на сайте. При этом текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта, отметили в в Центробанке.

Годовая инфляция в России снизится до снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Такой прогноз появился на официальном сайте Банка России. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0—23,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сообщили на сайте. При этом текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта, отметили в в Центробанке.