Центробанк дал новый прогноз по инфляции в России

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Инфляция вернется к нормальным показателям в 2024 году, считает ЦБ Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Годовая инфляция в России снизится до снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Такой прогноз появился на официальном сайте Банка России.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0—23,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сообщили на сайте. При этом текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта, отметили в в Центробанке.

Годовая инфляция в России снизится до снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Такой прогноз появился на официальном сайте Банка России. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0—23,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сообщили на сайте. При этом текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта, отметили в в Центробанке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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