Текслер ввел в Челябинской области особый режим

С начала опасного сезона в регионе ликвидировано 84 лесных пожара Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с 30 апреля ввели противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления лесами региона.

«Это необходимая мера. На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветренную погоду. Все наши службы уже находятся в режиме повышенной готовности. Мы все видим ситуацию в соседних регионах, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесу — это наш долг», — заявил замначальника Главного управления лесами области Юрий Золотухин.

Согласно противопожарному режиму, в регионе с 30 апреля запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами. Особый противопожарный режим введен в соответствии с законом «О пожарной безопасности в Челябинской области» в целях обеспечения сохранности природных комплексов.

ГУ МЧС ранее заявляло, что девять из десяти природных пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем: непотушенных окурков и сжигания мусора на садовых участках. Штрафы с введением противопожарного режима увеличены вдвое.

Ранее на территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий пожаров в регион стянули помощь из Свердловской и Челябинской областей. В опасных районах Курганской области проводят эвакуацию населения.