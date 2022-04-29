Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга не долетел до Сочи. На борту дети

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Кольцово утром 29 апреля Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург-Сочи, не долетел до места назначения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном (Чечня).

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Екатеринбурга в 05:50 утра. «В Сочи гроза, поэтому самолет отправили на запасной аэродром. Всего более 20 рейсов в Сочи из разных городов сели на запасные площадки», — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Там же уточнили, что пассажиры будут обеспечены водой и питанием. «Это предполагают авиационные стандарты», — уточнили в «Уральских авиалиниях».

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Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург-Сочи, не долетел до места назначения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном (Чечня). Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Екатеринбурга в 05:50 утра. «В Сочи гроза, поэтому самолет отправили на запасной аэродром. Всего более 20 рейсов в Сочи из разных городов сели на запасные площадки», — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Там же уточнили, что пассажиры будут обеспечены водой и питанием. «Это предполагают авиационные стандарты», — уточнили в «Уральских авиалиниях».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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