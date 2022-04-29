Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург-Сочи, не долетел до места назначения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном (Чечня).
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Екатеринбурга в 05:50 утра. «В Сочи гроза, поэтому самолет отправили на запасной аэродром. Всего более 20 рейсов в Сочи из разных городов сели на запасные площадки», — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Там же уточнили, что пассажиры будут обеспечены водой и питанием. «Это предполагают авиационные стандарты», — уточнили в «Уральских авиалиниях».
Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург-Сочи, не долетел до места назначения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании, из-за непогоды лайнер с детьми на борту пришлось посадить в Грозном (Чечня). Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Екатеринбурга в 05:50 утра. «В Сочи гроза, поэтому самолет отправили на запасной аэродром. Всего более 20 рейсов в Сочи из разных городов сели на запасные площадки», — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Там же уточнили, что пассажиры будут обеспечены водой и питанием. «Это предполагают авиационные стандарты», — уточнили в «Уральских авиалиниях».