В конструкции моста ученые нашли трещины Фото: Веремейчик Константин\ТАСС

Мост «Красный дракон», который соединяет два берега Иртыша в районе Ханты-Мансийска, рискует разрушиться. В 2013 году он стал известен на всю страну, когда занял второе место в интернет-голосовании «Самый красивый мост России», но за годы эксплуатации в его конструкциях образовались трещины. Это следует из пресс-релиза Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

«При обследовании моста специалистами АО „СИБНИТ“ были обнаружены трещины в четырех стальных подвесках главного руслового пролета длиной 231 м. Также были отмечены интенсивные колебания подвесок при направлении ветра, примерно перпендикулярном оси пролетного строения, и скорости более 10 м/с», — говорится в публикации университета.

Ученые пришли к выводу, что трещины образовались из-за интенсивных «аэроупругих колебаний вследствие вихревого возбуждения». После проведения более сотни испытаний специалисты пришли к выводу, что устранить проблему можно с помощью «относительно простых в реализации устройств».

Доктор технических наук, профессор Сергей Саленко объяснил, что аэроупругие колебания сооружений в ветровом потоке являются серьезной проблемой и могут привести к разрушению моста «Красный дракон». «Наиболее значительной в истории мостостроения была Такомская катастрофа 1940 года в США, когда под действием вполне умеренного ветра развалился висячий мост с пролетом 854 метра. Перед разрушением сооружение совершало колебания, за что было прозвано „Галопирующая Герти“. Уже в наши дни „галоп“ демонстрировал Волгоградский мост в 2010 году», — объяснил Саленко. В компанию «Северавтодор», занимающуюся обслуживанием моста, отправлен запрос с просьбой прокомментировать выводы ученых. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что «Красный дракон», получивший такое название за свою форму и цвет, сдали в эксплуатацию в 2004 году. Его длинна более 1300 метров и он сокращает путь с запада на восток России на 1250 км, являясь частью маршрута «Пермь — Серов — Ивдель — Ханты-Мансийск — Нефтеюганск — Сургут — Нижневартовск — Томск», входящего в состав Северного широтного коридора.

Обновлено 29 апреля в 17:53

Пресс-релиз, размещенный на официальном сайте Новосибирского государственного технического университета по адресу https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idnews=138542, который агентство использовало в качестве источника информации, вскоре после публикации новости URA.RU был удален. Сейчас ссылка ведет на сообщение «Просмотр объявления».

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