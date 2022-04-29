Ирландия передаст российские миллиарды Украине

Ирландия открыта для предложения Евросоюза направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.
«Некоторые страны-члены [Евросоюза] предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их, в том числе, для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению», — цитирует дипломата издание The Irish Times.
Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов, связанных с Россией. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, подкрепленных сведениями Минобороны РФ, операция предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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Ирландия открыта для предложения Евросоюза направить замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Саймон Ковени. «Некоторые страны-члены [Евросоюза] предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их, в том числе, для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению», — цитирует дипломата издание The Irish Times. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов, связанных с Россией. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, подкрепленных сведениями Минобороны РФ, операция предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.