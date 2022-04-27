В США начнут изымать имущество россиян и отправлять на Украину

28 апреля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

США собираются продавать имущество иностранцев и отправлять выручку в Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. Трансляцию голосования ведет телеканал C-SPAN. В США приняли инициативу, предусматривающую арест и изъятие активов иностранцев, которые были «получены частично путем коррупции», якобы связанной с российскими властями, передает ТАСС. Конфискованное имущество планируется продавать, а вырученные средства направлять на восстановление Украины, отправку гуманитарной помощи и содействие в переселении ее граждан в другие страны. В документе говорится, что меры будут приниматься в отношении имущества стоимостью от двух миллионов долларов. Уточняется, что в этом число входит собственность российских энергетических компаний. Также инициатива предусматривает создание межведомственной группы по «определению конституционных механизмов», которые могли бы позволить осуществить описанные в документе действия. Соответствующий законопроект поддержали 417 американских конгрессменов из 435. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. Трансляцию голосования ведет телеканал C-SPAN. В США приняли инициативу, предусматривающую арест и изъятие активов иностранцев, которые были «получены частично путем коррупции», якобы связанной с российскими властями, передает ТАСС. Конфискованное имущество планируется продавать, а вырученные средства направлять на восстановление Украины, отправку гуманитарной помощи и содействие в переселении ее граждан в другие страны. В документе говорится, что меры будут приниматься в отношении имущества стоимостью от двух миллионов долларов. Уточняется, что в этом число входит собственность российских энергетических компаний. Также инициатива предусматривает создание межведомственной группы по «определению конституционных механизмов», которые могли бы позволить осуществить описанные в документе действия. Соответствующий законопроект поддержали 417 американских конгрессменов из 435. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.