Курганцу дали микрозайм на разведение червей

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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, рыбак, наживка, рыбалка
В Курганской области самозанятому впервые дали 500 000 рублей на развитие рыболовного бизнеса Фото:

В Кургане самозанятому впервые выдали микрозайм на развитие рыболовного бизнеса. Житель города Шумиха (Курганская область) Виталий Варин получил деньги на разведение живца, червей и изготовление снастей. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

«На развитие бизнеса самозанятый получил 500 000 рублей в фонде микрофинансирования Курганской области. Самозанятый планирует развивать рыболовный промысел. Он разводит живца, червя и занимается изготовлением снастей. Дополнительный финансовый капитал Виталий Варин планирует потратить для приобретения торгового павильона и земельного участка», — сказали в инвестагентстве.

Самозанятые Курганской области могут получить микрофинансовую поддержку до 200 000 рублей без залога, с двумя поручителями. Микрозайм до 500 000 рублей выдают с поручительством и под залог имущества сроком на три года. При этом ставка по обязательству составляет всего один процент годовых.

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В Кургане самозанятому впервые выдали микрозайм на развитие рыболовного бизнеса. Житель города Шумиха (Курганская область) Виталий Варин получил деньги на разведение живца, червей и изготовление снастей. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». «На развитие бизнеса самозанятый получил 500 000 рублей в фонде микрофинансирования Курганской области. Самозанятый планирует развивать рыболовный промысел. Он разводит живца, червя и занимается изготовлением снастей. Дополнительный финансовый капитал Виталий Варин планирует потратить для приобретения торгового павильона и земельного участка», — сказали в инвестагентстве. Самозанятые Курганской области могут получить микрофинансовую поддержку до 200 000 рублей без залога, с двумя поручителями. Микрозайм до 500 000 рублей выдают с поручительством и под залог имущества сроком на три года. При этом ставка по обязательству составляет всего один процент годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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