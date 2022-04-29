Курганцу дали микрозайм на разведение червей

В Курганской области самозанятому впервые дали 500 000 рублей на развитие рыболовного бизнеса Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Кургане самозанятому впервые выдали микрозайм на развитие рыболовного бизнеса. Житель города Шумиха (Курганская область) Виталий Варин получил деньги на разведение живца, червей и изготовление снастей. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

«На развитие бизнеса самозанятый получил 500 000 рублей в фонде микрофинансирования Курганской области. Самозанятый планирует развивать рыболовный промысел. Он разводит живца, червя и занимается изготовлением снастей. Дополнительный финансовый капитал Виталий Варин планирует потратить для приобретения торгового павильона и земельного участка», — сказали в инвестагентстве.

Самозанятые Курганской области могут получить микрофинансовую поддержку до 200 000 рублей без залога, с двумя поручителями. Микрозайм до 500 000 рублей выдают с поручительством и под залог имущества сроком на три года. При этом ставка по обязательству составляет всего один процент годовых.