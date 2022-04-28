В Госдуме оценили эффект от судьбоносного закона для нефтяников

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный считает, что нефтяным компаниям из ХМАО поможет повысить рентабельность работы специальный налоговый режим, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении в марте. Об этом он в качестве одного из авторов законопроекта рассказал в разговоре с URA.RU.
Речь идет о расширении применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он направлен на поддержание добычи на истощенных месторождениях и трудноизвлекаемых запасов нефти. «Это позволит улучшить экономику разработки истощенных месторождений и запасов высоковязкой нефти, даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты нефтедобывающих регионов, инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную стабильность в них», — прокомментировал Завальный.
Источник URA.RU, близкий к топ-менеджменту нефтяных компаний, считает, что принятый законопроект особенно актуален для Югры. «Он важен для „Сургутнефтегаза“ и „ЛУКОЙЛа“, у которых большая часть месторождений в Югре уже имеет низкий дебет скважин. Не зря генеральный директор „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов в 2021 году в высоких кабинетах грозил, что если налоговая система не изменится, то он, вообще, может остановить добычу нефти на территории региона из-за низкой рентабельности. К ситуации еще подключился уральский полпред Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова, которые тоже приложили руку, чтобы отстоять интересы нефтяников на федеральном уровне», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему изменения налогового режима для нефтяников в Ханты-Мансийске проводил российский вице-премьер Юрий Борисов. На нем говорилось о необходимости стимулирования отрасли для извлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.
Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный считает, что нефтяным компаниям из ХМАО поможет повысить рентабельность работы специальный налоговый режим, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении в марте. Об этом он в качестве одного из авторов законопроекта рассказал в разговоре с URA.RU. Речь идет о расширении применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он направлен на поддержание добычи на истощенных месторождениях и трудноизвлекаемых запасов нефти. «Это позволит улучшить экономику разработки истощенных месторождений и запасов высоковязкой нефти, даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты нефтедобывающих регионов, инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную стабильность в них», — прокомментировал Завальный. Источник URA.RU, близкий к топ-менеджменту нефтяных компаний, считает, что принятый законопроект особенно актуален для Югры. «Он важен для „Сургутнефтегаза“ и „ЛУКОЙЛа“, у которых большая часть месторождений в Югре уже имеет низкий дебет скважин. Не зря генеральный директор „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов в 2021 году в высоких кабинетах грозил, что если налоговая система не изменится, то он, вообще, может остановить добычу нефти на территории региона из-за низкой рентабельности. К ситуации еще подключился уральский полпред Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова, которые тоже приложили руку, чтобы отстоять интересы нефтяников на федеральном уровне», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему изменения налогового режима для нефтяников в Ханты-Мансийске проводил российский вице-премьер Юрий Борисов. На нем говорилось о необходимости стимулирования отрасли для извлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.