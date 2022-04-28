В Госдуме оценили эффект от судьбоносного закона для нефтяников

Югорским нефтяникам будет легче разрабатывать старые месторождения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный считает, что нефтяным компаниям из ХМАО поможет повысить рентабельность работы специальный налоговый режим, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении в марте. Об этом он в качестве одного из авторов законопроекта рассказал в разговоре с URA.RU.

Речь идет о расширении применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли. Он направлен на поддержание добычи на истощенных месторождениях и трудноизвлекаемых запасов нефти. «Это позволит улучшить экономику разработки истощенных месторождений и запасов высоковязкой нефти, даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты нефтедобывающих регионов, инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную стабильность в них», — прокомментировал Завальный.

Источник URA.RU, близкий к топ-менеджменту нефтяных компаний, считает, что принятый законопроект особенно актуален для Югры. «Он важен для „Сургутнефтегаза“ и „ЛУКОЙЛа“, у которых большая часть месторождений в Югре уже имеет низкий дебет скважин. Не зря генеральный директор „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов в 2021 году в высоких кабинетах грозил, что если налоговая система не изменится, то он, вообще, может остановить добычу нефти на территории региона из-за низкой рентабельности. К ситуации еще подключился уральский полпред Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова, которые тоже приложили руку, чтобы отстоять интересы нефтяников на федеральном уровне», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что совещание на тему изменения налогового режима для нефтяников в Ханты-Мансийске проводил российский вице-премьер Юрий Борисов. На нем говорилось о необходимости стимулирования отрасли для извлечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

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