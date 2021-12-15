Уральский полпред дал прогноз о будущем нефтяной отрасли в ХМАО

16 декабря 2021 в 17:01 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что необходимо стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев заявил о том, что нужно на федеральном уровне стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО рассказал во время пресс-конференции. «Основная задача на сегодняшний день стимулировать на федеральном уровне добычу трудноизвлекаемых запасов. ТРИЗы — это одна из задач и мы активно ей занимаемся. Здесь только через налоговую политику можно стимулировать нефтяные компании идти на те месторождения где нефть уже достаточно глубоко, где серьезная обводненность месторождений. И вот с помощью налоговых льгот мы можем поддержать добычу нефти на определенном уровне. Вот это наверное самый основной стимул и по нему сейчас идет дискуссия между нефтедобывающими компаниями федеральным правительством экспертным сообществом», — подчеркнул Якушев. Полпред считает, что необходимо найти золотую середину между интересами нефтяных компаний и государства для того, чтобы не упали объемы добычи углеводородов. «Сегодня вокруг месторождений немаленькие населенные пункты, где у людей и работа и заработная плата, и реальные доходы, и все остальное. Мы должны хорошо подумать и работать в этом направлении, создавая такое льготное налогообложение для того, чтобы в этом направлении не провалиться», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский полпред Владимир Якушев заявил о том, что нужно на федеральном уровне стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО рассказал во время пресс-конференции. «Основная задача на сегодняшний день стимулировать на федеральном уровне добычу трудноизвлекаемых запасов. ТРИЗы — это одна из задач и мы активно ей занимаемся. Здесь только через налоговую политику можно стимулировать нефтяные компании идти на те месторождения где нефть уже достаточно глубоко, где серьезная обводненность месторождений. И вот с помощью налоговых льгот мы можем поддержать добычу нефти на определенном уровне. Вот это наверное самый основной стимул и по нему сейчас идет дискуссия между нефтедобывающими компаниями федеральным правительством экспертным сообществом», — подчеркнул Якушев. Полпред считает, что необходимо найти золотую середину между интересами нефтяных компаний и государства для того, чтобы не упали объемы добычи углеводородов. «Сегодня вокруг месторождений немаленькие населенные пункты, где у людей и работа и заработная плата, и реальные доходы, и все остальное. Мы должны хорошо подумать и работать в этом направлении, создавая такое льготное налогообложение для того, чтобы в этом направлении не провалиться», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов.