15 декабря 2021

Уральский полпред дал прогноз о будущем нефтяной отрасли в ХМАО

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев считает, что необходимо стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев заявил о том, что нужно на федеральном уровне стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО рассказал во время пресс-конференции.

«Основная задача на сегодняшний день стимулировать на федеральном уровне добычу трудноизвлекаемых запасов. ТРИЗы — это одна из задач и мы активно ей занимаемся. Здесь только через налоговую политику можно стимулировать нефтяные компании идти на те месторождения где нефть уже достаточно глубоко, где серьезная обводненность месторождений. И вот с помощью налоговых льгот мы можем поддержать добычу нефти на определенном уровне. Вот это наверное самый основной стимул и по нему сейчас идет дискуссия между нефтедобывающими компаниями федеральным правительством экспертным сообществом», — подчеркнул Якушев.

Полпред считает, что необходимо найти золотую середину между интересами нефтяных компаний и государства для того, чтобы не упали объемы добычи углеводородов. «Сегодня вокруг месторождений немаленькие населенные пункты, где у людей и работа и заработная плата, и реальные доходы, и все остальное. Мы должны хорошо подумать и работать в этом направлении, создавая такое льготное налогообложение для того, чтобы в этом направлении не провалиться», — добавил Якушев.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов.

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Уральский полпред Владимир Якушев заявил о том, что нужно на федеральном уровне стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО рассказал во время пресс-конференции. «Основная задача на сегодняшний день стимулировать на федеральном уровне добычу трудноизвлекаемых запасов. ТРИЗы — это одна из задач и мы активно ей занимаемся. Здесь только через налоговую политику можно стимулировать нефтяные компании идти на те месторождения где нефть уже достаточно глубоко, где серьезная обводненность месторождений. И вот с помощью налоговых льгот мы можем поддержать добычу нефти на определенном уровне. Вот это наверное самый основной стимул и по нему сейчас идет дискуссия между нефтедобывающими компаниями федеральным правительством экспертным сообществом», — подчеркнул Якушев. Полпред считает, что необходимо найти золотую середину между интересами нефтяных компаний и государства для того, чтобы не упали объемы добычи углеводородов. «Сегодня вокруг месторождений немаленькие населенные пункты, где у людей и работа и заработная плата, и реальные доходы, и все остальное. Мы должны хорошо подумать и работать в этом направлении, создавая такое льготное налогообложение для того, чтобы в этом направлении не провалиться», — добавил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов.
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