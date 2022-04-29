Диетолог Писарева назвала два вида самого полезного шашлыка

30 апреля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Соусы к мясо лучше выбирать без сахара, посоветовала Ирина Писарева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми полезными являются куриный шашлык и рыбный. Это наиболее легкие и богатые витаминами варианты данного блюда. Таким мнением с URA.RU поделилась диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Все-таки самый безопасный — это куриный шашлык. Если это будет курица без кожи, приготовленная не на сильном огне, либо рыба — отличный выбор для шашлыка. Это может быть семга или форель. Они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими витаминами, которые необходимы человеку. Также это может быть белая рыба, приготовленная на мангале целиком, например, сибас или дорада», — рассказала Ирина Писарева. Другие виды шашлыка менее безопасные, отметила диетолог. «Жареное мясо многим людям наносит вред, особенно тем у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастриты, язвы, тем более в период обострения. Чем жирнее мясо, тем более у него зажаристая корочка. Именно в ней основной вред, потому что образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму», — объяснила нутрициолог. Писарева назвала наиболее подходящий гарнир к шашлыку. «Лучше если это будет овощной салат с оливковым маслом, свежая зелень, укроп, петрушка, кинза. Можно еще добавить овощи на гриле: баклажан, кабачок, перец. И соусы лучше выбирать без сахара — меньше консервантов. Если есть возможность — сделать их самим, например, томатный с зеленью или чесночный с легким йогуртом. По количеству все индивидуально, но если взять среднестатистическую девушку 60 кг, ей 200-250 грамм шашлыка будет более чем достаточно. Если добавить овощи, то и мяса получится съесть меньше», — добавила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Самыми полезными являются куриный шашлык и рыбный. Это наиболее легкие и богатые витаминами варианты данного блюда. Таким мнением с URA.RU поделилась диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Все-таки самый безопасный — это куриный шашлык. Если это будет курица без кожи, приготовленная не на сильном огне, либо рыба — отличный выбор для шашлыка. Это может быть семга или форель. Они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими витаминами, которые необходимы человеку. Также это может быть белая рыба, приготовленная на мангале целиком, например, сибас или дорада», — рассказала Ирина Писарева. Другие виды шашлыка менее безопасные, отметила диетолог. «Жареное мясо многим людям наносит вред, особенно тем у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастриты, язвы, тем более в период обострения. Чем жирнее мясо, тем более у него зажаристая корочка. Именно в ней основной вред, потому что образуются канцерогенные вещества, которые не идут на пользу нашему организму», — объяснила нутрициолог. Писарева назвала наиболее подходящий гарнир к шашлыку. «Лучше если это будет овощной салат с оливковым маслом, свежая зелень, укроп, петрушка, кинза. Можно еще добавить овощи на гриле: баклажан, кабачок, перец. И соусы лучше выбирать без сахара — меньше консервантов. Если есть возможность — сделать их самим, например, томатный с зеленью или чесночный с легким йогуртом. По количеству все индивидуально, но если взять среднестатистическую девушку 60 кг, ей 200-250 грамм шашлыка будет более чем достаточно. Если добавить овощи, то и мяса получится съесть меньше», — добавила специалист.