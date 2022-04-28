28 апреля 2022
27 апреля 2022

Губернатор ХМАО объяснила, кто получит бесплатные лекарства. Список

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Льготники из ХМАО могут получать лекарства бесплатно Фото:

Правительство ХМАО будут бесплатно приобретать лекарства для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры.

«Для граждан старше 50 лет — пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами, устанавливается бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем. Ранее возмещалось 50 процентов стоимости приобретенных препаратов», — подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного правительства.

Помимо этого льготы получают и эвакуированные жители из Донбасса. Им также будут компенсироваться затраты на прививки согласно профилактическому календарю.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начали оформлять пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет по указу президента РФ Владимира Путина. Претендовать на них могут семьи, относящиеся к категории малоимущих.

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Правительство ХМАО будут бесплатно приобретать лекарства для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Для граждан старше 50 лет — пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами, устанавливается бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем. Ранее возмещалось 50 процентов стоимости приобретенных препаратов», — подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного правительства. Помимо этого льготы получают и эвакуированные жители из Донбасса. Им также будут компенсироваться затраты на прививки согласно профилактическому календарю. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начали оформлять пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет по указу президента РФ Владимира Путина. Претендовать на них могут семьи, относящиеся к категории малоимущих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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