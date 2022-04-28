Губернатор ХМАО объяснила, кто получит бесплатные лекарства. Список

29 апреля 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Льготники из ХМАО могут получать лекарства бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство ХМАО будут бесплатно приобретать лекарства для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Для граждан старше 50 лет — пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами, устанавливается бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем. Ранее возмещалось 50 процентов стоимости приобретенных препаратов», — подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного правительства. Помимо этого льготы получают и эвакуированные жители из Донбасса. Им также будут компенсироваться затраты на прививки согласно профилактическому календарю. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начали оформлять пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет по указу президента РФ Владимира Путина. Претендовать на них могут семьи, относящиеся к категории малоимущих. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Правительство ХМАО будут бесплатно приобретать лекарства для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Для граждан старше 50 лет — пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами, устанавливается бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем. Ранее возмещалось 50 процентов стоимости приобретенных препаратов», — подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании окружного правительства. Помимо этого льготы получают и эвакуированные жители из Донбасса. Им также будут компенсироваться затраты на прививки согласно профилактическому календарю. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начали оформлять пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет по указу президента РФ Владимира Путина. Претендовать на них могут семьи, относящиеся к категории малоимущих.