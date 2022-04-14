14 апреля 2022
13 апреля 2022

Губернатор ХМАО озвучила размеры новых выплат для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила на заседании окружного правительства новые выплаты для семей Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Правительство Югры установило размеры выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира, посвященного мерам поддержки семей, передает корреспондент URA.RU.

«У нас вводится новая мера социальной поддержки семей, которые имеют детей в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет», — прокомментировала глава региона. В документах к заседанию правительства ХМАО указано, что подобную льготу будут получать порядка 45 тысяч детей.

Из них порядка 32,5 тысяч детей будут получать 16 958 рублей, поскольку размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В оставшихся случаях размер выплаты составит 12 719 рублей и 8479 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выплатят по пять тысяч рублей семьям с низкими доходами. Такая мера поддержка была принята на окружном уровне.

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Правительство Югры установило размеры выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира, посвященного мерам поддержки семей, передает корреспондент URA.RU. «У нас вводится новая мера социальной поддержки семей, которые имеют детей в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет», — прокомментировала глава региона. В документах к заседанию правительства ХМАО указано, что подобную льготу будут получать порядка 45 тысяч детей. Из них порядка 32,5 тысяч детей будут получать 16 958 рублей, поскольку размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В оставшихся случаях размер выплаты составит 12 719 рублей и 8479 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выплатят по пять тысяч рублей семьям с низкими доходами. Такая мера поддержка была принята на окружном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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