Британский наемник рассказал об обмане со стороны Украины

29 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Украина не выплатила наемникам обещанную зарплату, признался пленный боец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские наемники не получили обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом пленный Эндрю Хилл рассказал на видео, опубликованном Министерством обороны РФ. «Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — признался Хилл. По словам бойца, он в составе группы из семи человек прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув. Хилл также посоветовал соотечественникам, собирающимся примкнуть к ВСУ, подумать над своим решением. «Им стоит сильно подумать, нас это не касается», — сказал боец. Ранее американский военный сообщил в соцсетях, что наемники из США вынуждены были сами собирать деньги на вооружение. Наемники из стран Евросоюза и США участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны. Глава государства также отмечал, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения. По сведениям Минобороны РФ, российские военные успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Британские наемники не получили обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом пленный Эндрю Хилл рассказал на видео, опубликованном Министерством обороны РФ. «Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — признался Хилл. По словам бойца, он в составе группы из семи человек прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув. Хилл также посоветовал соотечественникам, собирающимся примкнуть к ВСУ, подумать над своим решением. «Им стоит сильно подумать, нас это не касается», — сказал боец. Ранее американский военный сообщил в соцсетях, что наемники из США вынуждены были сами собирать деньги на вооружение. Наемники из стран Евросоюза и США участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны. Глава государства также отмечал, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения. По сведениям Минобороны РФ, российские военные успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.