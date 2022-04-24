Из США воевать за ВСУ отправился отряд ветеранов

Американские наемники пожаловались на плохую организацию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа ветеранов боевых действий США отправилась на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Об этом рассказал сам американский военный в соцсети.

«Моя команда сейчас находится на Украине, никакого финансирования ни на что нет. Еда, жилье, топливо — все это оплачивается из собственного кармана всеми присутствующими. Здесь все плохо организованно, это настоящий хаос. Нам нужны транспортные средства, тепловые приборы и многое другое», — пишет пользователь americanbarbellclub в своем аккаунте. В посте боец отметил аккаунты трех американцев, также участвующих в боевых действиях на Украине. По датам публикаций военных можно определить, что бойцы находятся на Украине еще с 15 апреля.

Специальная операция на Украине проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В Минобороны РФ сообщали, что в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из стран НАТО, а Евросоюз и США продолжают поставлять вооружение и технику для ВСУ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.