Из США воевать за ВСУ отправился отряд ветеранов

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Американские наемники пожаловались на плохую организацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа ветеранов боевых действий США отправилась на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Об этом рассказал сам американский военный в соцсети.

«Моя команда сейчас находится на Украине, никакого финансирования ни на что нет. Еда, жилье, топливо — все это оплачивается из собственного кармана всеми присутствующими. Здесь все плохо организованно, это настоящий хаос. Нам нужны транспортные средства, тепловые приборы и многое другое», — пишет пользователь americanbarbellclub в своем аккаунте. В посте боец отметил аккаунты трех американцев, также участвующих в боевых действиях на Украине. По датам публикаций военных можно определить, что бойцы находятся на Украине еще с 15 апреля.

Специальная операция на Украине проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В Минобороны РФ сообщали, что в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из стран НАТО, а Евросоюз и США продолжают поставлять вооружение и технику для ВСУ.

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Группа ветеранов боевых действий США отправилась на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Об этом рассказал сам американский военный в соцсети. «Моя команда сейчас находится на Украине, никакого финансирования ни на что нет. Еда, жилье, топливо — все это оплачивается из собственного кармана всеми присутствующими. Здесь все плохо организованно, это настоящий хаос. Нам нужны транспортные средства, тепловые приборы и многое другое», — пишет пользователь americanbarbellclub в своем аккаунте. В посте боец отметил аккаунты трех американцев, также участвующих в боевых действиях на Украине. По датам публикаций военных можно определить, что бойцы находятся на Украине еще с 15 апреля. Специальная операция на Украине проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В Минобороны РФ сообщали, что в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из стран НАТО, а Евросоюз и США продолжают поставлять вооружение и технику для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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