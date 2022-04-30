Психолог: коронавирус может приблизить проявление шизофрении

Психические растройства могут проявиться из-за гипоксии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус способен ускорить первые проявления шизофрении. Об этом URA.RU рассказал психолог, автор телеграм-канала «Как я узнал, что у я аутист с СДВГ» Слава Донин.

«Сама коронавирусная инфекция не вызывает шизофрению, но может ускорить проявление дебюта. Например, если человек лежал под ИВЛ и боролся за свою жизнь, испытывая при этом колоссальный стресс, а его мозг — кислородное голодание», — сказал Слава Донин.

Медицинский психолог, судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий объяснил, что COVID ускоряет проявления шизофрении у людей, имеющих к ней предрасположенность. «Человек, у которого уже могли быть факторы, способствующие развитию шизофрении, может ей заболеть после тяжело перенесенной короновирусной инфекции», — отметил эксперт. «Считается, что шизофрении: это группа полиэтиологических заболеваний, поэтому выделять перенесенное тяжелое течение коронавируса как основную причину развития шизофрении — некорректно. Также некорректно говорить, что COVID может быть причиной этого заболевания», — уточнил Долгицкий.

Донин добавил, что коронавирус может стать толчком для развития других психических расстройств. «Доказано, что есть эпизоды нейропсихиатрических последствий COVID, которые связаны с нетяжелыми случаями, потому что вирус активно поражает ЦНС. В моей практике были пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, которая повлекла обострение или возникновение тревожного расстройства, депрессии, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). COVID сопряжен с кислородным голоданием мозга и интоксикацией, именно поэтому возникают и обостряются заболевания неврологического и психиатрического спектра», — подчеркнул психолог.

Долгицкий объяснил психические расстройства в данном случае кислородным голоданием. «Если человек переносит COVID в тяжелой форме и был вынужден находиться на искусственной вентиляции легких, мы можем предполагать наличие гипоксии, от которой страдают все клетки, в том числе и головного мозга. Сильная гипоксия может приводить к развитию психических нарушений, особенно если раннее для них уже были созданы условия в организме человека и его социальной среде», — заключил собеседник агентства.

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