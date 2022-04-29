Курганский губернатор объявил о денежных выплатах погорельцам

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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков рассказал о дополнительных выплатах пострадавшим от пожаров Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дополнительно к небольшим суммам, выплачиваемым стандартно из резервного фонда при утрате имущества, поручил отработать порядок дополнительных выплат тем, кто потерял свои дома и дачи в итоге вчерашней ЧС», — говорится на странице главы региона. При этом Шумков конкретизировал, что первыми на такую выплату смогут рассчитывать те, кто потерял единственное и основное жилье.

Соответствующее постановление правительства области о денежной помощи пообещали опубликовать 30 апреля. Получить необходимые для выплаты пособия справки потерявшим жилье гражданам нужно в Росреестре и полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие от пожаров курганцы просят о помощи. Режим ЧС ввели в регионе из-за большого количество пожаров.

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Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дополнительно к небольшим суммам, выплачиваемым стандартно из резервного фонда при утрате имущества, поручил отработать порядок дополнительных выплат тем, кто потерял свои дома и дачи в итоге вчерашней ЧС», — говорится на странице главы региона. При этом Шумков конкретизировал, что первыми на такую выплату смогут рассчитывать те, кто потерял единственное и основное жилье. Соответствующее постановление правительства области о денежной помощи пообещали опубликовать 30 апреля. Получить необходимые для выплаты пособия справки потерявшим жилье гражданам нужно в Росреестре и полиции. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие от пожаров курганцы просят о помощи. Режим ЧС ввели в регионе из-за большого количество пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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