Курганский губернатор объявил о денежных выплатах погорельцам

Губернатор Шумков рассказал о дополнительных выплатах пострадавшим от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожаров жителям. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дополнительно к небольшим суммам, выплачиваемым стандартно из резервного фонда при утрате имущества, поручил отработать порядок дополнительных выплат тем, кто потерял свои дома и дачи в итоге вчерашней ЧС», — говорится на странице главы региона. При этом Шумков конкретизировал, что первыми на такую выплату смогут рассчитывать те, кто потерял единственное и основное жилье.

Соответствующее постановление правительства области о денежной помощи пообещали опубликовать 30 апреля. Получить необходимые для выплаты пособия справки потерявшим жилье гражданам нужно в Росреестре и полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие от пожаров курганцы просят о помощи. Режим ЧС ввели в регионе из-за большого количество пожаров.