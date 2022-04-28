28 апреля 2022

ГИБДД устроит рейды на тюменских дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
ГИБДД Тюменской области будут проверять водителей на трезвость Фото:

В Тюменской области пройдут «сплошные проверки» на трезвость водителей. Рейды будут проходить по выявлению лиц, управляющих транспортным средством под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

«Проверки водителей на трезвость пройдут сегодня в Тюменском районе региона, завтра в областном центре, ряде городов и районов Тюменской области. Во все остальные выходные дни будут проходить рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в тексте сообщения Госавтоинспекции региона.

Там отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей за управлением транспорта в состоянии опьянения. Особенно в выходные дни.

Ранее URA.RU сообщало, что в состоянии алкогольного опьянения 66-летний водитель пытался перебраться по переправе через реку Иртыш. Мужчина будет лишен водительских прав за пьяное вождение.

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В Тюменской области пройдут «сплошные проверки» на трезвость водителей. Рейды будут проходить по выявлению лиц, управляющих транспортным средством под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГИБДД Тюменской области. «Проверки водителей на трезвость пройдут сегодня в Тюменском районе региона, завтра в областном центре, ряде городов и районов Тюменской области. Во все остальные выходные дни будут проходить рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в тексте сообщения Госавтоинспекции региона. Там отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей за управлением транспорта в состоянии опьянения. Особенно в выходные дни. Ранее URA.RU сообщало, что в состоянии алкогольного опьянения 66-летний водитель пытался перебраться по переправе через реку Иртыш. Мужчина будет лишен водительских прав за пьяное вождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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