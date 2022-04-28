ГИБДД устроит рейды на тюменских дорогах

ГИБДД Тюменской области будут проверять водителей на трезвость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области пройдут «сплошные проверки» на трезвость водителей. Рейды будут проходить по выявлению лиц, управляющих транспортным средством под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

«Проверки водителей на трезвость пройдут сегодня в Тюменском районе региона, завтра в областном центре, ряде городов и районов Тюменской области. Во все остальные выходные дни будут проходить рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в тексте сообщения Госавтоинспекции региона.

Там отметили, что с началом теплого сезона увеличилось число задержанных водителей за управлением транспорта в состоянии опьянения. Особенно в выходные дни.

Ранее URA.RU сообщало, что в состоянии алкогольного опьянения 66-летний водитель пытался перебраться по переправе через реку Иртыш. Мужчина будет лишен водительских прав за пьяное вождение.