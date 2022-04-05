05 апреля 2022

Пьяный тюменец пытался переехать реку и застрял. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (архивное фото) Фото:

66-летний житель Тобольска, находясь в нетрезвом состоянии, решил перебраться через реку Иртыш по закрытой переплаве, но застрял. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Житель Тобольска на автомобиле „Сузуки“ попытался форсировать закрытую в Увате переправу через Иртыш, на льду которой была прорезана метровая полоса, для разрушения дорожного полотна. Наряд ДПС приехал, когда автомобилист уже выбрался из ледовой ловушки. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха,» — рассказали в пресс-службе.

В Уват мужчина приехал в гости, когда переправа была открыта. Отметив накануне вечером день рождение, Тоболяк решил вернуться домой по разрушенному полотну, но застрял. Мужчина будет лишен водительских прав за пьяное вождение.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени поймали нетрезвую жительницу Кургана. Женщина находилась за рулем брендированного автомобиля такси.

Фото: официальная страница Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: официальная страница Госавтоинспекции в социальной сети «Вконтакте»

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66-летний житель Тобольска, находясь в нетрезвом состоянии, решил перебраться через реку Иртыш по закрытой переплаве, но застрял. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Житель Тобольска на автомобиле „Сузуки“ попытался форсировать закрытую в Увате переправу через Иртыш, на льду которой была прорезана метровая полоса, для разрушения дорожного полотна. Наряд ДПС приехал, когда автомобилист уже выбрался из ледовой ловушки. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха,» — рассказали в пресс-службе. В Уват мужчина приехал в гости, когда переправа была открыта. Отметив накануне вечером день рождение, Тоболяк решил вернуться домой по разрушенному полотну, но застрял. Мужчина будет лишен водительских прав за пьяное вождение. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени поймали нетрезвую жительницу Кургана. Женщина находилась за рулем брендированного автомобиля такси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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