Медведев высмеял слова канцлера ФРГ Шольца про Россию. «Европа мельчает» 30 апреля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 + Медведев не нашел в статье Шольца ничего особенного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статья канцлера Германии Олафа Шольца про Россию достаточно «посредственная». Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <…> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в Telegram свое впечатление о статье. Он добавил, что подобный подход не поможет Шольцу стать лучше «любимой немцами» бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — заключил Дмитрий Медведев. Ранее стало известно, что самолет Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. На это потребовалось более 1 часа 20 минут, нежели если бы летательный аппарат пролетел над двумя странами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Статья канцлера Германии Олафа Шольца про Россию достаточно «посредственная». Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <…> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в Telegram свое впечатление о статье. Он добавил, что подобный подход не поможет Шольцу стать лучше «любимой немцами» бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — заключил Дмитрий Медведев. Ранее стало известно, что самолет Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. На это потребовалось более 1 часа 20 минут, нежели если бы летательный аппарат пролетел над двумя странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям