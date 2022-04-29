29 апреля 2022

Пострадавшим от пожаров курганцам помогут восстановить документы

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановить документы пострадавшие от пожаров в Кургане смогут в течение майских праздников Фото:

Сотрудники курганского МВД готовы в кратчайшие сроки восстановить утраченные паспорта гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Сообщение опубликовано 30 апреля в ведомственном telegram-канале.

«С сегодняшнего дня и в течение всех праздников полицейские будут осуществлять прием документов у погорельцев для восстановления паспортов гражданина Российской Федерации», — поясняют полицейские. Обратившимся нужно иметь при себе 3 фото установленного образца. При этом сказано, что госпошлина с пострадавших в результате ЧС взыматься не будет. Гражданин в день обращения в миграционные службы получит временное удостоверение личности. По интересующим вопросам можно обратиться по телефонам.

  • В Кургане: отдел по вопросам миграции, пр. Конституции, 70, тел. 77-54-72, 77-54-73, 77-54-61, 77-54-62, 77-54-69.
  • В Кетовском районе: отдел по вопросам миграции, с. Кетово, ул. Красина, 6, тел. 8(35232) 3-81-39.В Белозерском районе: миграционный пункт, с. Белозерское, ул. Советская, 47, тел. 8(35232) 2-92-16.
  • В Варгашинском районе: отделение по вопросам миграции, р. п. Варгаши, ул. Социалистическая, 53, 8(35233) 2-12-74, 2-07-87, 2-07-17.

Ранее URA.RU писало об оказании дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожара со стороны руководства региона. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курганской области 28 апреля.

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Сотрудники курганского МВД готовы в кратчайшие сроки восстановить утраченные паспорта гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Сообщение опубликовано 30 апреля в ведомственном telegram-канале. «С сегодняшнего дня и в течение всех праздников полицейские будут осуществлять прием документов у погорельцев для восстановления паспортов гражданина Российской Федерации», — поясняют полицейские. Обратившимся нужно иметь при себе 3 фото установленного образца. При этом сказано, что госпошлина с пострадавших в результате ЧС взыматься не будет. Гражданин в день обращения в миграционные службы получит временное удостоверение личности. По интересующим вопросам можно обратиться по телефонам. Ранее URA.RU писало об оказании дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожара со стороны руководства региона. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курганской области 28 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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