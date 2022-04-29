Пострадавшим от пожаров курганцам помогут восстановить документы

Восстановить документы пострадавшие от пожаров в Кургане смогут в течение майских праздников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники курганского МВД готовы в кратчайшие сроки восстановить утраченные паспорта гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Сообщение опубликовано 30 апреля в ведомственном telegram-канале.

«С сегодняшнего дня и в течение всех праздников полицейские будут осуществлять прием документов у погорельцев для восстановления паспортов гражданина Российской Федерации», — поясняют полицейские. Обратившимся нужно иметь при себе 3 фото установленного образца. При этом сказано, что госпошлина с пострадавших в результате ЧС взыматься не будет. Гражданин в день обращения в миграционные службы получит временное удостоверение личности. По интересующим вопросам можно обратиться по телефонам.

В Кургане: отдел по вопросам миграции, пр. Конституции, 70, тел. 77-54-72, 77-54-73, 77-54-61, 77-54-62, 77-54-69.

В Кетовском районе: отдел по вопросам миграции, с. Кетово, ул. Красина, 6, тел. 8(35232) 3-81-39.В Белозерском районе: миграционный пункт, с. Белозерское, ул. Советская, 47, тел. 8(35232) 2-92-16.

В Варгашинском районе: отделение по вопросам миграции, р. п. Варгаши, ул. Социалистическая, 53, 8(35233) 2-12-74, 2-07-87, 2-07-17.

Ранее URA.RU писало об оказании дополнительной финансовой помощи пострадавшим от пожара со стороны руководства региона. Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Курганской области 28 апреля.