У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигацоннная система

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Раменского в Худжанд, доложил об отказе навигационной системы. По данным telegram-канала Aviaincident, она не работала восемь минут.
«В 11:26 (мск) в Самарской зоне ЕС ОрВД (единая система организации воздушного движения. — прим. ред.) при полете по маршруту […] экипаж самолета А-321 доложил об отказе навигационной системы. В 11:34 восстановил работу навигационной системы, решение следовать на аэродром назначения», — говорится в сообщении.
В 11:52 экипаж судна повторно доложил о проблеме с навигационной системой, в итоге команда приняла решение вернуться на аэродром вылета. Сигнал «Бедствие» и «Срочности» не объявляли, отмечают авторы telegram-канала.
По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», который находится в подмосковном Раменском, самолет «Уральских авиалиний» (рейс U62429) до Худжанда вылетел в 10:30. Информацию о том, что самолет вернулся обратно, подтверждают данные с интерактивной карты сервиса FlightAware. В 14:24 МСК судно приземлилось Домодедово.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от подробных комментариев. «Самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию», — сообщили URA.RU представители перевозчика.
Данные сервиса Flightaware по рейсу SVR2429
Скрин воздушной карты с flightaware.com
Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Это связано с возможным отключением, а также глушением сигналов американской навигационной системы в ряде территорий.
Экипаж самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Раменского в Худжанд, доложил об отказе навигационной системы. По данным telegram-канала Aviaincident, она не работала восемь минут. «В 11:26 (мск) в Самарской зоне ЕС ОрВД (единая система организации воздушного движения. — прим. ред.) при полете по маршруту […] экипаж самолета А-321 доложил об отказе навигационной системы. В 11:34 восстановил работу навигационной системы, решение следовать на аэродром назначения», — говорится в сообщении. В 11:52 экипаж судна повторно доложил о проблеме с навигационной системой, в итоге команда приняла решение вернуться на аэродром вылета. Сигнал «Бедствие» и «Срочности» не объявляли, отмечают авторы telegram-канала. По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», который находится в подмосковном Раменском, самолет «Уральских авиалиний» (рейс U62429) до Худжанда вылетел в 10:30. Информацию о том, что самолет вернулся обратно, подтверждают данные с интерактивной карты сервиса FlightAware. В 14:24 МСК судно приземлилось Домодедово. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от подробных комментариев. «Самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию», — сообщили URA.RU представители перевозчика. Ранее URA.RU сообщало, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Это связано с возможным отключением, а также глушением сигналов американской навигационной системы в ряде территорий.