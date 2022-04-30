Аналитики раскрыли, когда доллар будет стоить 30 рублей

Рубль будет укрепляться при отказе от расчетов в долларах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Цена доллара может приблизиться к 30 рублям за единицу, если государство продолжит снижать число операций в этой валюте. Об этом URA.RU сообщил управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

«Желаемый для многих сценарий, где доллар по 30 рублей и евро — 40 рублей, уже не кажется таким фантастическим. Чем меньше операций государство будет проводить с долларом и евро, тем быстрее произойдет обесценивание важности этих валют для нашей экономики. Процесс дедолларизации мировой экономики давно запущен. Количество операций с долларами в мире за десятилетие сократилось с 71% до 53%», — сказал Степан Сумин.

Аналитик Банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов выразил похожее мнение. «Мы можем увидеть доллар по 40 и евро по 50 рублей, когда их роль в мировой экономике будет заметно снижена. Сейчас для этого есть предпосылки благодаря переходу многих стран на взаиморасчеты в национальных валютах. В 2022 году такой курс доллара будет устраивать наше правительство при стоимости Urals в 79,67 доллара с учетом дисконта. В таком случае баррель Brent должен стоить около 110 долларов. Мы не исключаем таких значений в текущем году, особенно если будет введено эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС», — отметил эксперт.

Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Страны Запада ввели против России санкции из-за действий РФ по освобождению Донбасса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара.

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