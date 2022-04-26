Патрушев: курс рубля перестанет зависеть от доллара

Суверенная финансовая система не должна привязываться к доллару, пояснил Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

В России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В частности, рубль планируют обеспечить золотом и группой товаров, которые являются валютными ценностями.

«Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — цитирует Николая Патрушева «Российская газета». По его словам, сейчас эксперты прорабатывают проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. Его предложило российское научное сообщество.

В рамках новой системы стоимость рубля предлагается обеспечить золотом и группой товаров, являющимися валютными ценностями. Кроме того, его поставят в соответствие с реальной покупательской способностью, сообщил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках. При этом Москва отчетливо осознает, что Запада позволяет другим странам быть его партнерами только тогда, когда ему это выгодно.

Патрушев также назвал условия для обеспечения экономической безопасности России. По его словам, это внутренний потенциал страны и структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе.

Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Центробанк, в свою очередь, ограничил валютные переводы за рубеж. Однако уже 31 марта рубль укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.

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